Reggina, l’organico aggiornato dopo l’arrivo di Lakicevic

L’arrivo di Ivan Lakicevic, fa tornare a 28 il numero dei calciatori amaranto. Il numero potrebbe tornare a scendere già oggi, visto che Gabriele Rolando sta per firmare con il Bari.

Capitolo scadenze contrattuali. Dei calciatori non in prestito, Bianchi e Rafael hanno il contratto in scadenza tra cinque mesi. Altri due anni e mezzo di contratto invece, per cinque elementi: si tratta di Cionek, Faty, Marcucci, Menez e Vasic.

Di seguito, il riepilogo generale.

PORTIERI

Enrico Guarna. Età: 35. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Alessandro Farroni. Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Nicolas David Andrade. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Alessandro Plizzari. Età: 20. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Milan).

DIFENSORI

Thiago Cionek. Età: 34. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Gianluca Di Chiara. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2022 (prestito biennale dal Perugia).

Daniele Gasparetto. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Enrico Delprato. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dall’Atalanta).

Ivan Lakicevic. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Giuseppe Loiacono. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Marco Rossi. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Dimitrios Stravopoulos. Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2022.

CENTROCAMPISTI

Nicola Bellomo. Età: 29. Scadenza di contratto: 30.6.2022.

Nicolò Bianchi. Età: 28. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Lorenzo Crisetig. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Francesco De Rose. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Ricardo Faty. Età: 34: Scadenza contratto: 30.6.2023.

Michael Folorunsho. Età: 22. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Napoli).

Daniele Liotti. Età: 26. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Andrea Marcucci. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Claudiu Micovschi. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Genoa).

Gabriele Rolando. Età: 25. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Mario Situm. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2023.

ATTACCANTI

Gabriel Charpentier. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Genoa).

German Denis. Età: 39. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Jeremy Menez. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Rigoberto Rivas. Età: 21: Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dall’Inter).

Nikola Vasic. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2023.