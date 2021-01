Reggina, Lakicevic: ”Possiamo arrivare ai play-off. La Reggina è onore e responsabilità”

Parla serbo il terzo ingaggio della Reggina in questa sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Ivan Lakicevic, esterno destro classe ’93 che nella giornata di ieri è stato ufficializzato dopo aver firmato il contratto che lo legherà agli amaranto fino al 30 giugno 2022. L’ex Genoa e Venezia si è presentato questo pomeriggio in conferenza stampa, dove è apparso molto carico e determinato. Di seguito, le sue parole:

LAKICEVIC SI PRESENTA- ”Conosco questo campionato, è forte, ho giocato a Venezia e mi piace tanto giocare in Italia. Secondo me in questa squadra c’è qualità, mi piace il lavoro del mister e sono soddisfatto di essere qui alla Reggina, sarà una tappa molto importante per la mia carriera. E’ un grande club, la Reggina è onore e responsabilità, darò il massimo e mi allenerò al 100%, ringrazio tutti perché sono stato accolto molto bene. Credo che questa squadra debba giocare i play-off al termine del campionato…”

CARATTERISTICHE- ”Sono un giocatore di corsa che gioca con il cuore, che da sempre il massimo negli allenamenti e nelle partite. Voglio sempre crossare, mi piace attaccare. Spero di fare tanti assist alla Reggina.

SULLA PARTITA CON IL FROSINONE- ”Sono convinto che sabato faremo tre punti. La squadra ha qualità, secondo me vinceremo. Sarà una partita difficile, ma noi sabato giocheremo per vincere. Ho fatto due allenamenti, mi sono allenato in privato anche negli scorsi 2-3 mesi quando sono rimasto senza squadra. Sono convinto che questa squadra possa giocare i play-off, ho grande fiducia. Sono ottimista”.

SUL RUOLO- ”In Serbia ho giocato solo nella difesa a 4, mentre in Italia anche nel 3-5-2. Preferisco giocare nella difesa a quattro.

SU BARONI- ”Mi piace il lavoro del mister, sono convinto che faremo dei buoni risultati”.

LA TRATTATIVA- ”Sono stato senza squadra dopo la fine del prestito a Venezia. E’ la prima volta che vengo a Reggio. La Reggina è un club famoso anche in Serbia, sono molto felice”.