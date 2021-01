Reggina, Baroni studia il suo passato e lavora sulla doppia fase

Mancano tre giorni all’ultima sfida del girone di andata del campionato di Serie B, che per la Reggina si chiuderà al ”Benito Stirpe” di Frosinone contro la compagine locale di Alessandro Nesta. Gli amaranto sono ancora a caccia del primo successo in un 2021 iniziato con le sconfitte amare contro Ascoli e Lecce, contro le quali Loiacono e compagni non sono riusciti ad ottenere neppure un punto al termine di due gare in cui è mancata la gestione del risultato prima e la cattiveria sotto porta poi.

Archiviata la sfida contro i salentini, da lunedì mister Baroni ha iniziato a preparare la sfida contro il Frosinone, squadra che affronterà per la seconda volta dopo esserne stato allenatore nella stagione 2018/19. Il tecnico fiorentino ha già iniziato a studiare il suo passato, contro il quale spera di ritrovare un tassello quasi vitale per la sua squadra, ovvero Lorenzo Crisetig, nonché anch’egli ex di turno.

Di seguito, il lavoro svolto oggi dagli amaranto nel report apparso sul sito ufficiale del club:

Prosegue la settimana di preparazione in vista della trasferta di Frosinone. Dopo la consueta fase di riscaldamento, i calciatori, stamane, hanno effettuato esercizi di natura atletica. La squadra è stata poi divisa in due gruppi, collaudando movimenti in fase offensiva e difensiva. La seduta si è conclusa con una partita a campo ridotto 11vs11.

Per la giornata di domani è in programma una sessione di allenamento mattutina.