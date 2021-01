Mercato Reggina: Rolando a Bari, Petrelli a Reggio. E Iemmello…

Ultime News

Giunto in riva allo Stretto da circa una settimana, Nicolas Andrade è stato il portiere scelto dalla Reggina per ricoprire il ruolo di ‘primo’ da qui fino al termine della stagione. Ha subito debuttato contro il...

Parla serbo il terzo ingaggio della Reggina in questa sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Ivan Lakicevic, esterno destro classe ’93 che nella giornata di ieri è stato ufficializzato dopo aver firmato il...

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 19esima giornata di serie Bkt. Il match tra Frosinone e reggina sarà diretto dall’arbitro Serra di Torino. Ecco l’elenco completo delle designazioni: Ascoli – Chievo...

Voci di mercato che si rincorrono e gara di campionato che incombe. Sabato Reggina impegnata a Frosinone, per invertire la rotta dopo le ultime due sconfitte consecutive. In casa amaranto i problemi non mancano, specie nel...