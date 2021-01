Ex Reggina, Porcino torna in Calabria: è un nuovo calciatore del Catanzaro

Nuova avventura per il calciatore reggino, nuovo rinforzo di mister Calabro

Ritorna nella sua Calabria l’esterno sinistro Antonio (detto ”Toti”) Porcino, che da qualche ora è diventato un nuovo calciatore del Catanzaro. Dopo aver chiuso la propria esperienza a Livorno (dove ha disputato la prima parte del campionato chiudendo un ciclo durato due stagioni e mezza, di cui due in Serie B) con lo svincolo dal club in seguito alle diverse problematiche societarie, il 25enne reggino ha sottoscritto un contratto di un anno e mezzo con il club giallorosso (lo stesso al quale segnò il gol che valse la prima vittoria in campionato della Reggina nella stagione 2017/18).

Un tassello di spessore per mister Calabro, che sin dall’allenamento di questo pomeriggio ha potuto testare le qualità di un calciatore che vanta oltre 200 presenze tra i professionisti ed abile a ricoprire tutti i ruoli della corsia mancina.

Sette reti ed undici assist nelle due stagioni in maglia amaranto per Porcino, ennesimo ”figlio del Sant’Agata” che oramai da diversi anni ha spiccato il volo nel calcio professionistico. Per lui, da oggi, inizia una nuova avventura…