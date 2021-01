Accadde oggi: la Reggina sbanca Como e vola verso il ritorno in A

20 gennaio 2002, campionato di serie B, seconda giornata di ritorno. Forte di 9 risultati utili consecutivi ed in piena corsa per l’immediato ritorno in A, la Reggina si presenta al Sinigaglia di Como a distanza di 13 anni. Si tratta di un autentico big match, in quanto anche i lariani allenati da Dominissini stazionano nei primissimi posti della graduatoria, e sognano la seconda promozione consecutiva della gestione Preziosi.

Si gioca per la vetta della classifica dunque, e per sostenere l’undici di Franco Colomba accorrono in Lombardia migliaia di tifosi reggini, che gremiscono all’inverosimile la Curva Sud destinata agli ospiti. A mandare in delirio il ‘muro amaranto’ è Davide Dionigi, che al 21′ del primo tempo porta avanti la compagine dello Stretto. La replica comasca tuttavia è immediata, ed al 29′ trova la via del gol un altro dei protagonisti più attesi, ovvero l’ex Cagliari e Fiorentina Lulù Oliveirà.

Nel secondo tempo, i due episodi che decidono la sfida nel giro di 6 minuti. Al 61′ Oliveira ha la palla del sorpasso dagli undici metri, ma deve fare i conti con un autentico specialista nel parare i rigori, ovvero Emanuele Belardi: lo ‘scugnizzo’ intuisce l’angolo di tiro e respinge, per la disperazione dei padroni di casa. Dopo aver fallito l’occasionissima, il Como continua a spingere per trovare tre punti cruciali, ma al 67′ si espone ad un micidiale contropiede della Reggina, che porta Leon a servire Dionigi: imparabile la botta di ‘Re Davide”, che supera Bresann e gonfia la rete proprio sotto la Curva ospite, regalandosi una splendida doppietta.

Como 1 Reggina 2, gli amaranto volano al comando. E’ un altro passo importantissimo verso il trionfo di fine stagione, un trionfo che vedrà festeggiare anche la compagine lariani, che dopo quel ko riprenderà a volare, chiudendo il campionato in prima posizione, con 2 punti in più sul Modena e 7 sulla stessa Reggina.

Di seguito, il tabellino di quel pomeriggio di 19 anni fa…

SERIE B 2001-2002, 21^ giornata (20/1/2002)

COMO-REGGINA 1-2

Como (4-4-2): Brunner, Gregori, Brevi, Stellini, Terni, Femiano (26′ st Colacone), Corrent, Gallo (35′ st Nappi), Music (28′ st Allegretti), Oliveira, Taldo. (1 Spinelli, 7 Zanini, 13 Del Chiaro, 22 Ardito). Allenatore: Dominissini.

Reggina (4-4-2): Belardi, Jiranek, Vargas, Franceschini, Morabito, Vicari, Mamede, Mozart, Casale (17′ st Leon), Dionigi (36′ st Veron), Savoldi (40′ st Bogdani). (12 Franzone, 4 Zoppetti, 15 Baldini, 17 La Canna). Allenatore: Colomba.

Arbitro: Braschi di Prato.

Note- Spettatori 8.000, di cui 2.500 ospiti. Al 16′ st Belardi ha parato un rigore calciato da Oliveira. Ammoniti: Brevi, Savoldi Angoli: 8-2 per il Como. Recupero: 2′ e 5′.