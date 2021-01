Serie B, i FLOP della 18^ giornata

Aiuto, è sparita la Salernitana! Il Venezia non sa più vincere. Menez, figuraccia dagli undici metri.

FLOP SQUADRE

1)Salernitana-Trasforma il big match di Empoli in una mortificazione. 4-0 dopo 42 minuti, la partita del Castellani di fatto non è mai iniziata.

2)Venezia-L’obiettivo salvezza al momento rimane saldamente nelle mani dei lagunari, ma dove è finita la splendida sorpresa di inizio torneo?

3)Brescia-Un’altra sconfitta, che azzera l’ottimo avvio della gestione Dionigi. Certo, se il club vende uno come Torregrossa tutto diventa più difficile…

FLOP CALCIATORI

1)Jeremy Menez (Reggina)-Doveva fare la differenza, sta iniziando a farla ma in negativo. Batte il rigore del possibile pari col Lecce, lo trasforma in un passaggio a Gabriel.

2)Patryk Dziczek (Salernitana)-Il centrocampo toscano lo stringe in una morsa dalla quale non esce mai, a Castori non resta che sostituirlo all’intervallo.

3)Pavel Jaroszynski (Pescara)-La difesa abruzzese sbanda, lui non fa certo eccezione e firma l’autorete che di fatto chiude ogni speranza.

FLOP ALLENATORI

1)Fabrizio Castori (Salernitana)-Dieci gol subiti in tre gare, nessuno all’attivo, terzo ko di fila. Urge una scossa, per non vanificare l’ottimo avvio.

2)Roberto Breda (Pescara)-Ogni volta che sembrano pronti per lo scatto decisivo, i biancazzurri fanno marcia indietro. La sconfitta con la Cremonese è pesantissima.

3)Paolo Zanetti (Venezia)-Momentaccio. La vittoria manca dalla trasferta di Reggio, da quel giorno quattro pari e due sconfitte.

f.i.