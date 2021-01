Reggina, il made in Italy passa di moda: salgono a dodici gli stranieri in organico

Legione straniera. I tre acquisti del mercato invernale (Lakicevic, Nicolas e Micovschi) portano a dodici i calciatori stranieri presenti nell’organico amaranto. Nell’elenco, troviamo alcuni elementi col doppio passaporto, come Nicolas, Cionek e Faty (in lista ci sarebbe anche Folorunsho, il quale tuttavia non va considerato uno straniero, in quanto lo status di italiano ha la precedenza sulla nazionalità nigeriana).

Il numero di stranieri dovrebbe comunque scendere presto di numero, visto che Vasic resta tra i calciatori in uscita.

REGGINA, IL RIEPILOGO DEI CALCIATORI STRANIERI

Portieri

Nicolas. Nazionalità: brasiliana/italiana.

Difensori

Thiago Cionek. Nazionalità: polacca/brasiliana.

Ivan Lakicevic. Nazionalità: serba.

Dimitrios Stavropoulos. Nazionalita: greca.

Centrocampisti

Ricardo Faty. Nazionalità: senegalese/francese.

Claudiu Micovschi. Nazionalità: rumena.

Mario Situm. Nazionalità: croata

Attaccanti

Gabriel Charpentier. Nazionalità: francese.

German Denis. Nazionalità: argentina.

Jeremy Menez. Nazionalità: francese.

Rigoberto Rivas. Nazionalità: honduregna.

Nikola Vasic. Nazionalità: svedese.