Mercato Reggina, cambia la strategia amaranto per il centrocampo

Per alcune settimane Petar Brlek è stato l’obiettivo numero uno della Reggina per rinforzare la linea mediana. Poi il centrocampista ex Genoa ha preferito tornare in Croazia, nel suo Paese, ed accettare l’offerta dell’Osijek. Da quel momento in casa Reggina sono iniziate le valutazioni, su possibili calciatori da aggiungere al reparto con caratteristiche ben definite e sicuramente con una esperienza della cadetteria.

Ma adesso il ragionamento sembra essere cambiato: la Reggina ha deciso di non intervenire sul mercato, almeno a centrocampo. Staff tecnico e societario hanno valutato sufficiente l’organico attuale e affidabili gli elementi che compongono il reparto. Crisetig, Bianchi, Folorunsho, Faty saranno i quattro centrocampisti che si alterneranno in posizione centrale: dal mercato invernale, con molta probabilità, non arriverà nulla di nuovo sulla mediana.

v.i.