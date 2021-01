Mercato Reggina: in attesa della scelta di Iemmello, una potenziale alternativa per l’attacco

Lo ha confermato anche il diretto interessato durante la trasmissione “A Tutto campo”: Pietro Iemmello è un attaccante che la Reggina sta cercando.

Gli amaranto e il Frosinone si contendono il calciatore che lo scorso anno segnò 20 reti con il Perugia. L’attaccante calabrese, attualmente in prestito al Las Palmas, tornerà al Benevento che ne detiene il cartellino e successivamente verrà girato in prestito: la corsa a due tra ciociari e Reggina potrebbe terminare in pochi giorni con la scelta definitiva dello stesso calciatore.

Ma la Reggina in virtù del nuovo infortunio di Charpentier, della rescissione di Lafferty e dell’uscita probabile di Vasic, ha bisogno di rinforzare il reparto avanzato con almeno un elemento, probabilmente anche due.

Discorso avanzato per il prestito dal Genoa di Elia Petrelli, giovane di grande prospettiva: si potrebbe chiudere presto. Ma la società amaranto vuole anche un calciatore esperto, di categoria, pronto a garantire gol pesanti in chiave salvezza. Non ci sono al momento altre trattative avviate, ma certamente la dirigenza della Reggina monitora il mercato per non farsi trovare impreparata nel caso in cui Iemmello decidesse di andare verso altra destinazione.

Un nome che piace da sempre al Ds Massimo Taibi è quello di Riccardo Bocalon, bomber del Venezia, oltre 100 gol tra serie C e serie B in carriera e a segno proprio al Granillo nell’ultimo successo dei veneti. La Reggina cercò di portare Bocalon in amaranto già nell’estate del 2019, quando si costruiva la squadra dei record che in seguito conquistò la promozione. Nessuna trattativa lo ribadiamo, ma un giocatore che potrebbe diventare una possibile opzione visto anche il poco spazio che lo stesso ha trovato in questa fase di stagione. Ma le opzioni sul tavolo potrebbero non finire qui..-

v.i.