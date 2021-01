Il Punto sulla B: super Empoli, la Spal prosegue la rimonta

Copertina di giornata per la capolista Empoli che schianta la Salernitana nel big match. A secco quasi tutte le squadre della parte bassa della classifica. Continua la risalita del Chievo Verona verso la zona promozione, veneti che battono la Virtus Entella. Finisce a reti bianche la partita tra Vicenza e Frosinone, mentre è importantissima la vittoria del Pordenone nel derby veneto contro il Venezia, tre punti fondamentali per i ramarri che centrano la zona play-off a scapito proprio dei leoni alati. Il Brescia cade per la seconda volta di fila; questa volta è stato il Pisa ad affondare la compagine lombarda, impostosi per 1 a 0. Ottiene un punto d’oro il Cosenza a scapito del Monza, che si fa rimontare due gol di vantaggio, nonostante l’uomo in più. Continua a macinare punti il Cittadella, che grazie alla vittoria contro l’Ascoli si conferma la seconda forza del campionato; male i bianconeri che restano inchiodati all’ultimo posto in classifica. Espugna il Granillo il Lecce, la compagine giallorossa batte di misura gli amaranto, che non riescono a sfruttare l’espulsione di Coda e la superiorità numerica. Torna alla vittoria la Cremonese, a scapito del Pescara, la squadra lombarda torna ad ottenere i tre punti dopo tre giornate di digiuno ed esce momentaneamente dalla zona play-out. Come detto copertina della giornata per l’Empoli che asfalta per ben 5-0 la Salernitana, gli azzurri si confermano la prima potenza della serie cadetta e il miglior attacco del campionato (34 reti). Chiude la giornata la vittoria della SPAL ai danni della Reggiana, con i granata che si dimostrano la squadra con più sconfitte del campionato (11) e la peggior difesa (31 reti subite).

