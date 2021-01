[FOTO] Accadde oggi: Loiacono-Denis, la “pazza rimonta” di Bisceglie

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: un anno fa, la vittoria al cardiopalma sul campo dei pugliesi.

19 gennaio 2020, Lega Pro girone C, 3^ giornata di ritorno. Sul campo del pericolante Bisceglie, la capolista Reggina sta seriamente rischiando di incassare la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella subita una settimana prima a Castellammare di Stabia, contro la Cavese.

Complice un terreno di gioco davvero imbarazzante, gli amaranto di Toscano per almeno un’ora fanno grande fatica, andando sotto al 14′ per effetto del bolide di Ebagua. Nel finale, la “macchina da guerra” si riaccende improvvisamente, stringendo i pugliesi sotto la morsa dell’assedio. L’occasionissima per pareggiare la fallisce Corazza, il quale fa disperare i tifosi reggini al seguito, spedendo sulla traversa un calcio di rigore.

Sembra una gara stregata, ma sui titoli di coda cambia tutto. All’88’ Loiacono timbra l’agognato 1-1, infilando di testa come il più consumato degli attaccanti. La Reggina non si accontenta, ed al 95′ completa la rimonta. Nuovo fallo di mano in area dei nerazzurri, e nuovo calcio di rigore: sul dischetto questa volta c’è German Denis, che trasforma magistralmente ed insieme ai compagni va a raccogliere l’abbraccio del settore ospiti. Finisce 1-2, è un altro mattoncino verso la B.

Di seguito, il tofoservizio della gara.