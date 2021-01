Serie B, i TOP della 18^ giornata

Empoli sempre più bello, Dionisi è una garanzia assoluta. Ricci talento, Tremolada e Tavernelli mosse decisive.

TOP SQUADRE

1)Empoli. Lo abbiamo detto in tempi non sospetti, questa squadra gioca per distacco il miglior calcio della B. La goleada alla Salernitana, è l’ennesima perla di un girone di andata da incorniciare.

2)Pisa-Ottavo risultato utile consecutivo, al Romeo Anconetani cade anche il Brescia. La “banda del buco” non esiste più, adesso i nerazzurri possono davvero divertirsi.

3)Pordenone-La vittoria nel derby col Venezia, certifica il terzo successo consecutivo. Per il secondo anno di seguito, i “ramarri” vanno inseriti a pieno titolo tra le realtà del campionato.

TOP CALCIATORI

1)Samuele Ricci (Empoli)-La capolista ha un autentico gioiello “fatto in casa”. Tecnica da serie A e giocate quasi “visionarie”, il tutto impreziosito dal primo gol in stagione.

2)Luca Tremolada (Cosenza)-Debutto da incorniciare. Entra ad inizio ripresa, trovando lo spiraglio che regala ai lupi una clamorosa rimonta sul campo del Monza.

3)Camillo Tavernelli (Cittadella)-Entra al 68′ e ci mette undici minuti per risolvere la sfida contro l’Ascoli, che si stava rivelando molto più complicata del previsto.

TOP ALLENATORI

1)Alessio Dionisi (Empoli)-Anche in questo caso, non resta che ribadire un concetto già espresso: questo tecnico farà la serie A, al di là di come finirà la stagione con l’Empoli.

2)Fabio Pecchia (Cremonese)-Con l’ex Verona al debutto in panchina, la Cremonese cancella i tre ko di seguito e torna da Pescara con un successo di importanza fondamentale.

3)Roberto Occhiuzzi (Cosenza)-Si conferma valore aggiunto dei rossoblù. A dispetto di due gol subiti in neanche mezz’ora, ridisegna la squadra e trova un punto d’oro.

f.i.