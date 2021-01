Reggina, visite mediche per gli infortunati Charpentier e Rivas

Primo allenamento della settimana in vista di Frosinone, assenti i due calciatori usciti per infortunio sabato

Prima sessione di allenamento della settimana per la Reggina in vista del match di Frosinone; alla seduta non hanno preso parte gli infortunati Charpentier e Rivas, usciti anzitempo contro il Lecce. I due calciatori si sono sottoposti a esami strumentali per stabilire l’entità del problema e i tempi di recupero.

Di seguito il report giornaliero diramato dal club con le novità dall’infermeria.

Questo pomeriggio la squadra si è ritrovata presso il centro sportivo Sant’Agata per svolgere la prima sessione di allenamento della settimana.

Dopo aver effettuato riscaldamento in palestra, il gruppo ha proseguito sul campo numero 1, eseguendo del lavoro atletico e terminando la seduta con partite a tema 11vs11 a campo ridotto.

Gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti i calciatori Rigoberto Rivas e Gabriel Charpentier hanno evidenziato per il primo una distrazione al semitendinoso della coscia sinistra, mentre per l’attaccante francese una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

Per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento mattutina.