Mercato Reggina, per Lakicevic manca solo l’ufficialità

Proseguono le novità di mercato in casa Reggina, prossima ad ufficializzare un nuovo terzino destro, come riportato dalla versione online di Gazzetta del Sud, la quale aveva anticipato la trattativa già dalla scorsa settimana.

Si tratta di Ivan Lakicevic, classe ’93 di nazionalità croata, già in Italia con le maglie di Genoa e Venezia; con i lagunari, dove militava in prestito nella scorsa stagione, ha collezionato 18 presenze in B.

Il calciatore sarebbe ormai ad un passo dalla maglia amaranto, tanto da poter già trovarsi in città; si attendono a questo punto solamente le visite mediche e l’ufficialità da parte del club.