Mercato Reggina, cambia la strategia in attacco: le ultime

Un attaccante under ed uno esperto. Questo il nuovo obiettivo della Reggina, a seguito dell’ennesimo infortunio subito da Gabriel Charpentier: la speranza è quella di non perdere nuovamente l’ex Avellino per molto tempo, ma in ogni caso bisognerà cautelarsi.

La new entry è Pietro Iemmello, anche se la trattativa col Benevento non sembra di facile soluzione.

“L’ennesimo stop di uno sfortunatissimo Charpentier- si legge su Gazzetta del Sud-, molto probabilmente farà cambiare la strategia del club. Al di là della gravità dell’infortunio muscolare occorso all’ex Avellino (in queste ore, se ne saprà di più), l’obiettivo adesso è quello di acquistare non più una, ma bensì due punte. Riguardo il profilo under, come detto la scorsa settimana in agenda c’è il nome di Elia Petrelli (19), prossimo a lasciare la Juventus under 23 per accasarsi al Genoa. Il nome nuovo invece, è quello di Pietro Iemmello (28), di proprietà del Benevento: in quanto ad esperienza e capacità realizzativa, si tratta di un calciatore ideale per l’asfittico attacco amaranto, ma la strada al momento è in salita”.