Accadde oggi: Savoldi-gol, la Reggina batte il Bologna ed esce dal tunnel

18 gennaio 2003, serie A, ultima giornata di andata. La Reggina di Gigi De Canio ospita il Bologna di Guidolin nell’anticipo del sabato, gli amaranto navigano in pessime acque e sono a caccia di punti salvezza. Il Granillo è come sempre uno spettacolo (nella foto, la Curva Sud così come si presentava quel giorno), ma sugli spalti aleggia parecchia tensione, a causa dell’umiliante 5-0 subito appena una settimana prima dalla compagine dello Stretto, in casa della Juve.

A prendere nuovamente per mano la Reggina, è Gianluca Savoldi, già decisivo contro il Piacenza in una partita che aveva portato al ritorno alla vittoria dopo ben otto giornate. Anche i felsinei vengono piegati dal numero nove, lesto ad avventarsi sul tiro di Di Michele respinto dal palo e ad insaccare nella porta sguarnita. Siamo al 16′, ma il risultato non cambierà più, nonostante i disperati tentativi dei rossoblù nella ripresa. Finisce 1-0, la Reggina sta per iniziare una strepitosa risalita, complici gli imminenti arrivi di Bonazzoli e Diana…

Di seguito, il tabellino del match

REGGINA-BOLOGNA 1-0

Marcatore: 16′ pt Savoldi.

Reggina: Belardi; Jiranek, Vargas, Franceschini, Falsini (28′ st Pierini); Cozza, Mamede, Paredes, Nakamura (45′ st Mozart); Savoldi, Di Michele. (13′ st Morabito). Allenatore: De Canio.

Bologna: Pagliuca; Zaccardo (28′ st Amoroso), Zanchi, Castellini; Nervo, Olive, L.Colucci, Paramatti (1′ st Vanoli); Locatelli, Bellucci (1′ st Signori); Cruz. Allenatore: Guidolin.

Arbitro: Rosetti di Torino

Note- Spettatori: 25.000. Ammoniti: Savoldi, Mamede, Paramatti, Colucci, Falsini, Zanchi. Angoli: 3-2. Recupero: 3′ pt; 3′ st.