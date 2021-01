La sfortuna ha deciso di accanirsi su Gabriel Charpentier in quella che avrebbe potuto essere la stagione del salto di qualità per il giovane attaccante francese, ieri all’esordio con la Reggina.

Non bastassero i problemi avuti in tutti questi mesi con la positività al Covid e i due diversi infortuni alle ginocchia, che lo hanno portato a poter esordire in campionato solo a metà stagione, per Charpentier è arrivato un nuovo problema fisico, muscolare questa volta, accusato in piena accelerazione mentre duellava in velocità con un avversario.

Nei suoi 48′ in campo, Charpentier si è fatto apprezzare per la combattività e la voglia di rendersi utile alla causa amaranto, mettendo in difficoltà la difesa del Lecce in alcune situazioni soprattutto grazie alla sua rapidità; i duelli fisici con Lucioni sono stati una costante del primo tempo. La prestazione del ragazzo è stata l’emblema del suo desiderio di ritornare in campo, l’augurio è che non debba rimanere nuovamente fermo ai box in attesa per troppo tempo.

d.g.