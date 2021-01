Ex Reggina, Emerson non perde il vizio: a segno con un bolide dai 30 metri (VIDEO)

Non chiamatela fortuna, chiamatelo specialista. D’altronde, chi conosce Emerson Ramos Borges è a conoscenza delle sua grandi capacità di tiro, una caratteristica che lo contraddistingue in tutto il panorama calcistico nazionale e, probabilmente, non solo. Il suo mancino ha colpito ancora e lo ha fatto con quella che oramai è diventata la specialità della casa, ovvero una conclusione dalla distanza su calcio di punizione.

Questa volta, la ‘vittima’ del 40enne brasiliano di proprietà dell’Olbia è stato il Grosseto, battuto per 3-2 dal club sardo. L’ex difensore della Reggina (in amaranto nella stagione 2011/12) ha siglato la rete del momentaneo 2-0, lasciando partire un missile terra-aria dai 30 metri che ha gonfiato la rete dello stadio ”Bruno Nespoli” (tra l’altro, per la seconda volta in questo campionato dopo il gol vittoria contro il Lecco, arrivato nella stessa porta e con il solito bolide dalla distanza).

I tifosi amaranto ricorderanno le sue grandi realizzazioni contro Modena, Nocerina e Sassuolo. Intanto, ad esultare per le prodezze del ”puma” sono i tifosi Galluresi. Di seguito, la rete di questo pomeriggio tratta dalla pagina Facebook di Eleven Sports: