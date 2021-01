Reggina-Lecce: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Per la diciottesima giornata di serie B al Granillo si affrontano Reggina e Lecce. In Calabria i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 24: 9 i successi amaranto, 6 i pareggi e 9 vittorie salentine. Tra Reggina e Lecce si contano al Granillo anche 6 confronti di serie A.

Probabile Formazione Reggina

Davanti alla difesa, dove si registra l’assenza più pesante quella di Crisetig, i candidati principali ad agire sulla linea mediana sono Folorunsho e Bianchi. Davanti ad essi, sulla trequarti, con molta probabilità ci sarà Rivas, mentre sugli esterni dovrebbero trovare conferma Liotti (a sinistra) e Situm (a destra). Il terminale offensivo, infine, dovrebbe essere Charpentier.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Folorunsho; Situm, Rivas, Liotti; Charpentier. All. Baroni

Probabile formazione Lecce

La sensazione è che l’undici titolare pugliese non si discosterà più di tanto da quello visto contro il Monza. In difesa Corini ritrova l’ex amaranto Lucioni (il quale ha scontato la squalifica), il quale farà coppia con Meccariello. Sulle fasce spazio a Zuta e Adjapong. In mezzo al campo agirà l’inamovibile Tachtsidis, il quale avrà ai suoi lati Henderson e, con molta probabilità, Bjorkengren. In avanti spazio a Coda e Stepinski, con Mancosu che agirà alle loro spalle. Venti le reti realizzate finora dai tre riferimenti offensivi del Lecce, sui 31 totali realizzati dalla squadra.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Stepinski. All. Corini

Dove vederla in TV

La partita tra Reggina e Lecce avrà inizio alle ore 16:00 ed è valida per la diciottesima giornata del torneo cadetto. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la serie B. E' possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone), e sui pc fissi. La gara è visibile anche sul canale 209 di Sky. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Reggina-Lecce, pronostico

Pe Sisal Matchpoint la vittoria degli amaranto è quotata 3.50, il pareggio 3.25 mentre il successo dei pugliesi a 2.15. Il bomber del Lecce Massimo Coda, quale primo marcatore dell’incontro è quotato 4.75. Per la SNAI invece queste le quote: vittoria Reggina 3.45, pareggio 3.20, vittoria Lecce 2.15.