Reggina, Bianchi: ”Dobbiamo lottare per salvarci. Preferiremmo qualche punto in più e…”

La Reggina perde al ”Granillo” contro il Lecce, decide la gara un guizzo di Stepinski. Nel post-gara, in sala stampa è intervenuto Nicolò Bianchi. Di seguito, le sue parole:

IL COPIONE CHE SI RIPETE- ”Il problema è che non è la prima volta che mettiamo sotto una grande squadra. Siamo qui per l’ennesima volta a prenderci le pacche sulle spalle e non i punti. Questo gruppo preferirebbe qualche punto in più e qualche pacca sulla spalla in meno. Probabilmente ci stava stretto anche il pareggio, ma la verità è che siamo qui a parlare di un’altra sconfitta e questo non va bene”.

‘LA REGGINA DEVE SALVARSI’– ”Se è una costante vuol dire che ancora non siamo riusciti a trovare una soluzione. L’unica cosa che posso dire di oggi è che giocando così è difficile non portare a casa punti. La verità è che la Reggina in questo momento deve lottare per salvarsi e deve entrare in quest’ottica. Preferirei giocare meno bene ed essere più sporco in campo ma portare punti a casa. Noi siamo qui ogni giorno ed ogni minuto per cercare di trovare una soluzione alla mancanza di cattività, ma soprattutto sotto il livello dei risultati. E’ la verità, non una frase fatta. Con la Cremonese e a Reggio Emilia siamo stati sporchi e abbiamo portato a casa il risultato”.

CRISETIG E RIVAS- ”L’assenza di Crisetig ha pesato? Non tocca a me rispondere a questa domanda. Abbiamo visto che tipo di giocatore è Lorenzo. Rivas ha giocato in un ruolo diverso ma li ha messi spesso in difficoltà. E’ molto generoso e ci dà una grossa mano”.