Reggina, Baroni: ”Contento della prestazione, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta”

La Reggina perde al ”Granillo” contro il Lecce per via di una rete di Stepinski. A commentare la sfida, nel post-gara, è stato il tecnico degli amaranto Marco Baroni. Di seguito, le sue parole:

SULLA PRESTAZIONE DI SQUADRA- ”Folorunsho ha fatto una partita importante, Bianchi anche. Spesso perdevamo equilibrio nell’attaccare, ricordo poche parate del nostro portiere. La squadra ha creato tante palle gol, ma è chiaro che questo è un gioco dove si deve segnare per vincere. Loro hanno trovato il gol in un’azione fortuita”.

POCA CATTIVERIA SOTTO PORTA- ”Nella parte finale non abbiamo attaccato con la forza della disperazione, ma con raziocinio ed equilibrio, senza concedere alcuna ripartenza. Le occasioni sono state vanificate per la poca cattiveria sotto porta. Abbiamo messo tanti palloni dentro dalle fasce, non era facile sfondare per vie centrali. Stiamo lavorando per attaccare sempre con più uomini”.

ASPETTO SU CUI MIGLIORARE- ”Nel primo tempo ci siamo presentati un paio di volte dalle parti del portiere del Lecce. In una partita non è facile costruire così tanto, dobbiamo migliorare nella determinazione e nella lucidità sotto porta. Nonostante la sconfitta c’è stata una prestazione importante della squadra contro un avversario di livello costruito per andare in Serie A. Sono contento della gara dei ragazzi. Abbiamo costruito tanto e concesso poco, purtroppo bisogna far gol e noi non l’abbiamo fatto. Tuttavia, non ci deve essere scoramento perché il campionato è lungo, ma dobbiamo migliorare”.

RIVAS E CHARPENTIER OUT- ”E’ la nota più dolente perché sono due ragazzi che apprezzo molto e che hanno gamba, attaccano la profondità e sono molto dinamici. Rivas si porta dietro questo problemino da un po’, per Charpentier era la prima partita dopo oltre un anno e per questo mi dispiace ancor di più. Tuttavia, non potevamo permetterci un suo utilizzo part-time. Inutile piangerci addosso, dobbiamo rimetterlo nelle condizioni migliori”.