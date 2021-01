Mercato Reggina, Tramoni e Dalle Mura la prossima settimana…

Scatto in avanti per l'esterno offensivo francese, il difensore centrale atteso a Reggio dopo aver giocato la sua ultima partita con la primavera viola.

Altri due acquisti in arrivo per la Reggina. Ieri è stato fatto un passo in avanti probabilmente decisivo per Matteo Tramoni, mentre per quanto riguarda Christian Dalle Mura sono stati limati anche gli ultimi dettagli.

Entrambi gli under, arriveranno con la formula del prestito.

“Nella giornata di ieri-si legge su Gazzetta del Sud- è stato fatto un importantissimo passo in avanti per Matteo Tramoni (20): le possibilità di avere in prestito dal Cagliari l’esterno offensivo francese, adesso sono veramente alte. Tutto fatto per il difensore centrale Christian Dalle Mura (18), che arriverà in Calabria subito dopo aver giocato la Supercoppa Primavera in programma giovedì prossimo”.