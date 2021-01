LIVE! Reggina-Lecce su RNP: 0-1, Menez sbaglia un rigore

Torna in campo la serie Bkt per la 18esima giornata di campionato. Al Granillo la Reggina ospita la corazzata Lecce. Seguite gli aggiornamenti in live su RNP.

REGGINA-LECCE 0-1 57′

Il problema della Reggina è evidente: buona circolazione di palla ma inesistente il passaggio finale

58′ Buona azione amaranto sulla destra, Menez cerca l’appoggio per Liotti ma la difesa del Lecce si salva

52′ RIGORE FALLITO DA MENEZ! Il francese calcia male e debole, Gabriel si distende e para facile. Occasione fallita per la Reggina. Penalty concesso per un dubbio fallo di mano di Lucioni in area, ma sembra più spalla che braccio. Comunque Menez tira in maniera pessima e la Reggina spreca

Ennesimo infortuno muscolare della stagione amaranto: dopo Rivas anche Charpentier out.

Non c’è fortuna per la Reggina, Charpentier si ferma: problema muscolare per lui. In campo Denis

46′ Si riparte dopo l’intervallo, nella Reggina nessun cambio ad eccezione di Menez entrato a fine primo tempo

Primo spunto di Menez dal limite, destro strozzato, para Gabriel

Saranno 4′ i minuti di recupero nel primo tempo

Adjapong sugli sviluppi di un corner spreca

Nella Reggina entra Menez, fuori Rivas che ha chiesto il cambio

37′ Coda in area di rigore con la difesa amaranto in bambola, sinistro potente ma alto: Lecce vicino al raddoppio

Nell’ultima azione si infortuna Dermaku, Corini costretto al cambio: dentro Meccariello. Anche Rivas non al meglio, pronto Menez

30′ Subito Rivas ha la palla per il pareggio, Folorunsho serve in profondità l’honduregno che si presenta davanti a Gabriel ma non riesce a superarlo, la sfera sbatte poi sull’attaccante amaranto e termina sul fondo.

Nell’azione del gol leccese determinante Henderson che recupera un pallone destinato sul fondo con uno scatto fulmineo, palla in mezzo che arriva a Stepinski, tacco e deviazione sfortunata di Del Prato, Nicolas non può arrivarci.

GOL LECCE! Tacco sotto misura di Stepinski, deviazione di Del Prato decisiva che batte Nicolas per il vantaggio dei pugliesi

27′ Del Prato prova il mancino, palla alta

26′ Ci prova Di Chiara all’improvviso da trenta metri, para Gabriel senza affanni

24′ Angolo per la Reggina, mischia in area il tentativo di Bianchi respinto da Lucioni

18′ Chance Reggina! Azione prolungata, poi Del Prato prova l’acrobazia, palla alta.

17′ Prima occasione per il Lecce, Mancosu trova Stepinski in area, destro potente che si alza e finisce sopra la traversa

12′ Scontro fortuito tra Charpentier e Zuta, i due giocatori restano a terra

8′ Il Lecce si affaccia in area amaranto, sul cross basso, presa a terra di Nicolas

Henderson primo ammonito del match, entrata in ritardo su Rivas

3′ Angolo per la Reggina, il tiro di Folorunsho deviato in corner

1′ Via al match, il Lecce batte il calcio d’inizio

Problemi alla rete di una delle porte del Granillo, ritarda il fischio d’inizio

Squadre in campo, Reggina con la tradizionale maglia amaranto, Lecce in completo bianco. Tutto pronto.

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Folorunsho; Situm, Rivas, Liotti; Charpentier. A disposizione: Farroni, Guarna, Plizzari, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Faty, Micovschi, Bellomo, Denis, Ménez. Allenatore: Baroni.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Bjorkengen; Mancosu; Coda, Stepinski. A disposizione: Bleve, Vigorito, Meccariello, Monterisi, Listkowski, Gallo, Dubickas, Calderoni, Maselli, Majer. Allenatore: Corini.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo (Pietro Dei Giudici di Latina e Marco Trinchieri di Milano). Quarto ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara.

PRE PARTITA

In Calabria i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 24: 9 i successi amaranto (ultimo 2-1 nella serie C 2014/15), 6 i pareggi (ultimo 2-2 nella serie A 2004/05) e 9 vittorie salentine (ultima 1-0 nella serie C 2017/18). Tra Reggina e Lecce si contano al Granillo anche 6 confronti di serie A, con score di 3 vittorie amaranto, 1 pareggio e 2 successi giallorossi. La Reggina è la formazione cadetta 2020/21 che perde nelle riprese il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati del 45’: -12 il saldo negativo amaranto, con – su 24 reti totali subite dai calabresi – appena 3 nei primi tempi e ben 21 nelle riprese. Massimo Coda è uno dei due giocatori della B 2020/21, in valore assoluto, più decisivi del torneo con 10 punti portati al “suo” Lecce grazie alle sue reti determinanti, come Diaw (Pordenone).

Lecce formazione cadetta che subisce di più, dopo 17 turni del torneo 2020/21, nei primi 15’ di gioco: 6 le reti giallorosse. Lecce scatenato nei primi 15’ della ripresa: 8 gol segnati dai salentini dopo 17 turni della B 2020/21, primatista del torneo in questa fase di gara, alla pari di Spal ed Empoli. Lecce vittorioso una sola volta nelle ultime 8 giornate, 2-1 sul Vicenza al Via del Mare il 27 dicembre scorso; nel mezzo 5 pareggi e 2 sconfitte. Marco Baroni ed Eugenio Corini al secondo incrocio tecnico ufficiale dopo Pescara-ChievoVerona 1-0 nella coppa Italia 2014/15. Baroni ex di giornata: da giocatore ha vestito la casacca del Lecce dal 1987 al 1989 con 68 presenze e 5 reti.

L’ARBITRO

Sarà il direttore di gara Volpe (assistenti Dei Giudici-Trinchieri) ad arbitrare il match tra Reggina e Lecce di questo pomeriggio al Granillo.