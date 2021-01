Lecce, Corini: ”Non avevamo mai vinto una partita così. Abbiamo sofferto pochissimo”

Successo esterno per il Lecce di Eugenio Corini, con il tecnico dei salentini che, nel post-gara, ha commentato così il successo della sua squadra:

SULLA PARTITA- ”E’ stata una partita molto intensa. La Reggina ha qualità, gamba, intensità, è stata una partita molto combattuta. La sensazione è che stavamo conducendo bene la partita, mentre poi quando siamo rimasti in dieci la pressione della Reggina è aumentata. Mi è piaciuto lo spirito e la compattezza dei ragazzi, abbiamo sofferto il minimo indispensabile, sono molto felice perché una partita così questa squadra non l’aveva mai vinta. Sono le classiche partite sporche che capitano a volte, per noi è un segnale di crescita. La squadra ha ripreso fiducia, sappiamo di aver lasciato qualche punto per strada ed è in partite come questa che dobbiamo cercare di recuperare qualche punto”.

IL RIGORE DUBBIO E L’ESPULSIONE DI CODA- ”Gabriel è un grande portiere. E’ stato importante che l’abbia parato, anche se il penalty non c’era e se trasformato avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita. Sembra palese che Lucioni non commetta fallo di mano, mentre non ho visto la volontà di far male da parte di Massimo (Coda ndr) in occasione dell’espulsione”.