FLOP di Reggina-Lecce: per Menez errore imperdonabile dal dischetto

Leggendo le statistiche, una partita pressoché dominata dalla Reggina con il 64% di possesso palla e 6 tiri ad 1. Ma il risultato finale porta 3 punti al Lecce e 0 alla compagine amaranto.

Il possesso palla se è fine a se stesso non consente di concretizzare la mole di gioco proposta, la squadra orfana di Crisetig pare smarrita in campo e senza un attaccante non riesce a valorizzare il gioco sviluppato. Nessuna nota positiva in questa ennesima giornata di rimpianti ed occasioni sprecate.

Simbolo del flop generale della giornata è Jeremy Menez.

Entrato in campo al 39’ per sostituire Rivas, non entra mai in partita per come ci si dovrebbe aspettare da uno con le sue doti e la sua classe. Qualche buona giocata, ma nulla di trascendentale.

Al minuto 53, quando la partita potrebbe svoltare, si macchia di un errore gravissimo, specie per un calciatore con la sua esperienza.

Si presenta sul dischetto del rigore ed inspiegabilmente, senza alcuna rincorsa, calcia da fermo alla sinistra di Gabriel, il quale indovina l’angolo ed agevolmente blocca la sfera. Rigore calciato malissimo.

Lo specchio della prestazione di questa squadra, che non riesce ad essere concreta.

Giuseppe Canale