Gol e spettacolo, per una sfida mai banale: la storia di Reggina-Lecce

Emozioni, fascino e luci della ribalta. A distanza di due anni, Reggina e Lecce tornano a fronteggiarsi in riva allo Stretto. Una sfida andata in scena in A, in B ed in C, il cui bilancio è di perfetta parità. Nove vittorie per la compagine dello Stretto, nove vittorie dei salentini, i quali hanno espugnato il Granillo nelle ultime due edizioni, e sei pareggi (l’ultimo, nel 2004/2005, spinse entrambe le compagini verso la salvezza in A).

In serie B, i pugliesi sono l’assoluta bestia nera degli amaranto, avendo vinto tutte e tre le partite giocate in Calabria.

Tornando alle affermazioni della Reggina, quella “in bianco e nero” del 1965 fu importantissima nell’ambito della cavalcata finale che portò in B i ragazzi di Maestrelli. Da ricordare anche il 2-1 nel primo anno di A, contrassegnato dalla punizione-capolavoro di Pirlo e da due parate miracolose di Taibi, davanti ad un’autentica bolgia di tifo. Successo in rimonta nel 2015, quando l’undici di Alberti stese a sorpresa i salentini e calmò la rabbia della tifoseria, causata dall’imbarazzante 4-1 subito nel derby dello Stretto la settimana precedente.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

*Nella foto in evidenza, Curva Sud Reggina contro il Lecce, stagione 98/99.

SERIE C 1949/1050, 2^ giornata di ritorno (5-2-1950)

Reggina-Lecce 2-1

Reggina: Corrao, Olivato, Genti, Pastore, Gallo, Graziano, Avedano, Coltella, Beghi, Ferrari, Korostolev. Allenatore: Zamberletti.

Marcatori: Beghi, Korostolev.

SERIE C 1950/1051, 7^ giornata di andata (5-11-1950)

Reggina-Lecce 3-0

Reggina: Corrao, Molfetta, Genti, Coltella, Andreoli, Ferri, D’Alconzo, Corti, Beghi, Ferrari, Korostolev. Allenatore: Zamberletti.

Marcatori: Beghi (2), Andreoli.

SERIE C 1951/1052, 4^ giornata di ritorno (10-1-1952)

Reggina-Lecce 0-0

Reggina: Corrao, Genti, Montagner, Talarico, Apolloni, Spadaro, Beghi, Massagrande, Paolini, Simoncelli, Scarlattei. Allenatore: Piselli.

SERIE C 1958/1959, 7^ giornata di ritorno (22-3-1959)

Reggina-Lecce 1-1

Reggina: Francalancia, Oblach, Magni, Bumbaca, Gallusi, Gatto, Ferulli, Bartolaccini, Bercarich, Leoni, Sospetti. Allenatore: Bodini.

Marcatore: Bartolaccini.

SERIE C 1959/1960, 3^ giornata di ritorno (21-2-1960)

Reggina-Lecce 2-0

Reggina: Bondaschi, Oblach, Magni, Gatto, Gallusi, Galbiati, La Valle, Gori, Allegri, Marangi, Santagati I. Allenatore: Migliorini.

Marcatore: La Valle (2).

SERIE C 1960/1961, 12^ giornata di ritorno (23-4-1961)

Reggina-Lecce 2-1

Reggina: Morselli, Oblach, Bodrato, Bonassin, Gallusi, Buccione, Mastrototaro, Smeriglio, Gatto, Navone, Sospetti. Allenatore: Sentimenti.

Marcatore: Sospetti (2).

SERIE C 1961/1962, 12^ giornata di ritorno (22-4-1962)

Reggina-Lecce 0-0

Reggina: Gergolet, Bumbaca, Hellies, Campanini, Gallusi, Buccione, La Valle, Smeriglio, Gatto, Pistacchi, Mastrototaro. Allenatore: Rigotti.

SERIE C 1962/1963, 4^ giornata di ritorno (10-2-1963)

Reggina-Lecce 0-1

Reggina: Vigliarolo, Bumbaca, Brancaleone, Campanini, Gallusi, Smeriglio, La Valle, Gatto, Ronzulli, Campi, Valsecchi. Allenatore: Di Gennaro.

SERIE C 1963/1964, 13^ giornata di andata (15-12-1963)

Reggina-Lecce 1-1

Reggina: Persico, Bonari, Gatto, Baldini, Errichiello, Smeriglio, Alaimo, Arienti, Ferrigno, Sandrigo, Valsecchi. Allenatore: Zavatti.

Marcatore: Arienti.

SERIE C 1964/1965, 15^ giornata di ritorno (2-5-1965)

Reggina-Lecce 2-1

Reggina: Persico, Mupo, Barbetta, Baldini, Gallusi, Neri, Alaimo, Camozzi, Santonico, Florio, Valsecchi. Allenatore: Maestrelli.

Marcatori: Santonico, Baldini.

SERIE C 1974/1975, 10^ giornata di andata (24-11-1974)

Reggina-Lecce 0-0

Reggina: Castellini, Spinelli, Poppi, Belluzzi, Spadaro, Balestro, Tivelli, Tripodi, Del Fabbro, Campagna, Burla (M.Sorace). Allenatore: Regalia.

SERIE C 1975/1976, 14^ giornata di ritorno (2-5-1976)

Reggina-Lecce 0-1

Reggina: Castellini, Olivotto, Mordocco, Belluzzi, Spadaro (G.Sorace), Spinelli, Fragasso, Raimondi, Materazzi, Pianca, Enzo. Allenatore: Regalia.

SERIE B 1996/1997, 1^ giornata di andata (8-9-1996)

Reggina-Lecce 1-2

Reggina: Simoni, Montalbano, Marin, Napoli, Trapella, De Vincenzo, Perrotta (Toscano), Bitetti, Giacchetta (Pasino), Dionigi, Marino (Visentin). Allenatore: Buffoni.

Marcatori: 9′ Calmieri (L), 2o’ rig. Dionigi (R), 57′ Calmieri (L).

SERIE B 1998/1999, 1^ giornata di ritorno (30-1-1999)

Reggina-Lecce 1-3

Reggina: Orlandoni, Ziliani, Di Sole (Pinciarelli), Giacchetta, Sussi, Martino, Firmani, Cozza (Briano), Poli, Artico, Possanzini, (Tomic). Allenatore: Gustinetti.

Marcatori: 20′ Stellone (L), 47′ Conticchio (L), 70′ Sesa (L), 90′ Artico (R).

SERIE A 1999/2000, 6^ giornata di ritorno (27-2-2000)

Reggina-Lecce 2-1

Reggina: Taibi, Cirillo, Stovini, Giacchetta, Foglio (Pralija), Baronio, Brevi, Morabito, Pirlo (Bogdani), Kallon, Possanzini (Oshadogan). Allenatore: Colomba.

Marcatori: 22′ pt Pirlo (R), 41′ pt rig. Kallon (R), 71′ pt rig. Lucarelli (L).

SERIE A 2000/2001, 3^ giornata di andata (22-10-2000)

Reggina-Lecce 0-1

Reggina: Taibi, Caneira, Stovini, Oshadogan, Vargas (Paulo Costa), Brevi, Zanchetta (Bernini), Morabito, Cozza (Possanzini), Marazzina, Bogdani. Allenatore: Colomba.

Marcatore: 34′ pt rig. Lucarelli.

SERIE A 2003/2004, 17^ giornata di andata (18-3-2004)

Reggina-Lecce 1-3

Reggina: Belardi, Jiranek, Torrisi, Sottil, Mesto, Baiocco, Tedesco, Falsini (G.Martinez), Cozza (Leon), Di Michele (Dall’Acqua). Allenatore: Camolese.

Marcatori: 3′ Bojinov (L), 4′ Chevanton (L), 26′ Cozza (R), 60′ Bojinov (L).

SERIE A 2004/2005, 18^ giornata di ritorno (22-5-2005)

Reggina-Lecce 2-2

Reggina: Soviero, Cannarsa, De Rosa (Franceschini), Piccolo, Mesto, Mozart, Paredes, Balestri, Esteves (Missiroli), Nakamura, Bonazzoli. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 9′ pt Bonazzoli (R), 15′ pt Vucinic (L), 30′ pt Paredes (R), 43′ pt Vucinic (L).

SERIE A 2005/2006, 7^ giornata di andata (16-10-2005)

Reggina-Lecce 2-0

Reggina: Pavarini, Cannarsa, De Rosa, Lucarelli, Mesto, Biondini (Rigoni), Tedesco, Modesto, Cozza (Missiroli), Vigiani, Cavalli (Amoruso). Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 14′ Tedesco, 52′ Cozza.

SERIE A 2008/2009, 8^ giornata di andata (26/10/2008)

Reggina-Lecce 2-0

Reggina: Puggioni, Lanzaro, Cirillo, Valdez, Vigiani, Barreto, Carmona, Costa, Brienza (Tognozzi), Cozza (Di Gennaro), Corradi. Allenatore: Orlandi.

Marcatore: 15′ st rig. e 47′ st rig. Corradi.

SERIE B 2009/2010, 9^ giornata di ritorno (19-3-2010)

Reggina-Lecce 2-4

Reggina: Marino, Adejo, Cascione, Lanzaro, Vigiani (Barillà), Carmona, Tedesco, Costa (Cacia), Pagano (Missiroli), Brienza, Bonazzoli. Allenatore: Breda.

Marcatori: 22′ Barillà (R), 62′ Marilungo (L), 67′ Angelo (L), 77′ Marilungo (L), 90′ Cacia (R), 91′ Marilungo (L).

LEGA PRO GIRONE C 2014/2015, 4^ giornata di ritorno (31-1-2015)

Reggina-Lecce 2-1

Reggina: Belardi, Ungaro, Cirillo, Aronica, Di Lorenzo, Gallozzi, (Karagounis), Armellino, Mazzone (Zibert), Maimone, Masini, Balistreri (Viola). Allenatore: Alberti.

Marcatori: 3′ Moscardelli (L), 65′ Masini (R), 85′ Maimone (R).

LEGA PRO GIRONE C 2016/2017, 7^ giornata di ritorno (18-2-2017)

Reggina-Lecce 1-2

Reggina: Sala, Cane, Gianola, Kosnic, Possenti (Silenzi), Knudsen (Bangu), Botta, De Francesco, Maesano (Leonetti), Coralli, Porcino. Allenatore: Zeman.

Marcatori: 20′ Marconi (L), 28′ Coralli (R), 48′ Doumbia (L).

LEGA PRO GIRONE C 2017/2018, 15^ giornata di ritorno (8-4-2018)

Reggina-Lecce 0-1

Reggina: Cucchietti, Laezza, Ferrani, Gatti, Hadziosmanovic (Condemi), Mezavilla (Marino), La Camera, Giuffrida (Provenzano), Armeno, Tulissi (Sparacello), Bianchimano (Sciamanna). Allenatore: Maurizi.

Marcatore: 11′ Mancosu.