Reggina, ritorni e nuovi innesti: Baroni prepara le mosse a sorpresa

L’ultimo arrivato in casa Reggina è il portiere Nicolas, ex Udinese e Verona. Prima di lui era stato ufficializzato il giovane esterno offensivo del Genoa Micovschi: questi i due primi arrivi dal calciomercato invernale. Entrambi, dopo un paio di allenamenti agli ordini di Baroni, figurano tra i convocati per la sfida di domani contro il Lecce. Nell’elenco alcuni graditi ritorni: quelli di Jeremy Menez e Ricardo Faty su tutti, ai quali si aggiunge anche l’attaccante francese Charpentier già convocato per la trasferta di Ascoli. Cinque “armi in più” per il tecnico degli amaranto che, come confermato in conferenza stampa alla vigilia, potrebbe gettare subito nella mischia alcune novità.

Il portiere brasiliano, ad esempio, nonostante sia giunto in amaranto da 24 ore, potrebbe anche debuttare tra i pali dal primo minuto vestendo subito la maglia da titolare. Una sorpresa potrebbe esserci anche in attacco. Dopo aver schierato Rivas come riferimento centrale d’attacco, in virtù delle numerose assenze, contro il Lecce potrebbe vedersi in quella posizione nell’undici titolare proprio uno tra Menez e Charpentier: il primo non gioca dalla gara interna con il Venezia, il secondo non ha ancora collezionato minuti in maglia amaranto. Uno dei due potrebbe essere titolare domani al Granillo.