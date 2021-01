Reggina-Lecce, la probabile formazione amaranto: scalpita Charpentier

La Reggina riprende il proprio cammino in campionato e, dopo la mini sosta di una settimana, torna in campo contro il Lecce. Il ”Granillo” si appresta ad ospitare la prima gara del nuovo anno, iniziato male per gli amaranto con la sconfitta beffarda di Ascoli. Nuova giornata (la 18^), nuova tegola tra le mura del Sant’Agata, dove in settimana il tecnico Baroni ha perso Crisetig per via di un problema muscolare e recuperato in extremis Denis, seppur ancora non al meglio. Tuttavia, qualche sorriso dall’infermeria è giunto ed il riferimento va ai recuperi di Ménez e Faty, che si aggiungono a quello di inizio anno di Charpentier. Prosegue, invece, il lavoro differenziato per Marco Rossi.

Le possibili scelte

Tra dubbi, certezze e qualche possibile sorpresa. Si presenta così l’ipotetico undici titolare amaranto per la sfida contro i salentini. La prima possibile novità potrebbe registrarsi tra i pali, con il neo arrivato Nicolas che sembra essere in procinto di scendere il campo sin da subito. Davanti a lui, con molta probabilità, Baroni non ‘smonterà’ il pacchetto difensivo visto finora, all’interno del quale però vi è un solo (fitto) ballottaggio. Riguarda Stavropoulos e Cionek, con il primo leggermente in vantaggio sul secondo, il quale, però, ha dalla sua parte un’esperienza notevole, elemento che potrebbe spostare gli equilibri in fase di valutazione in virtù di un avversario che vanta elementi di un certo spessore nel reparto offensivo (vedi i vari Coda, Stepinski, Mancosu…).

Davanti alla difesa, dove si registra l’assenza più pesante che porta il nome di Crisetig, i candidati principali ad agire sulla linea mediana sono Folorunsho e Bianchi, due tra gli elementi inamovibili del centrocampo amaranto. Davanti ad essi, sulla trequarti, con molta probabilità ci sarà Rivas, mentre sugli esterni dovrebbero trovare conferma Liotti (a sinistra) e Situm (a destra). Attenzione, però, nel caso di quest’ultimo. A contendere la maglia da titolare all’esterno croato, infatti, c’è il neo arrivato Micovschi, profilo molto interessante che potrebbe stuzzicare la voglia di Baroni di gettarlo sin da subito nella mischia. Il terminale offensivo, infine, dovrebbe essere Charpentier. Il centravanti francese scalpita in seguito all’infortunio e contro il Lecce dovrebbe arrivare il suo esordio in maglia amaranto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Folorunsho; Situm, Rivas, Liotti; Charpentier. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Stavropoulos-Cionek 51-49%, Situm-Micovschi 51-49%

INDISPONBIILI: Crisetig, Gasparetto, Marcucci, Rossi, Vasic

An.Cal.