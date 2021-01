Reggina-Lecce, Baroni: “Crisetig non ci sarÃ  domani. Uno tra Charpentier, Faty e Menez in campo dal primo minuto”

Reggina-Lecce, Baroni: “Crisetig non ci sarà domani. Uno tra Charpentier, Faty e Menez in campo dal primo minuto”

Domani la Reggina torna in campo, al Granillo, per la difficile sfida contro il Lecce di Corini. Amaranto reduci dal ko di Ascoli prima della sosta, queste alcune delle dichiarazioni del tecnico Marco Baroni nella conferenza pre partita.

Infortuni e disponibili

“Micovschi sarà della partita, il ragazzo non ha la condizione di ritmo gara ma ha una buona condizione fisica. Ha caratteristiche che in corso di partita ci potrà essere utile. Crisetig non ci sarà, abbiamo deciso di non forzare e di non rischiarlo, speriamo di recuperarlo per la prossima. Denis è stato convocato, Faty e Menez si sono allenati con noi e sono disponibili. Nicolas è a disposizione, devo valutare anche insieme al ragazzo se e come utilizzarlo. Uno tra Faty e Menez potrebbe partire dal primo minuto, devo fare ancora valutazioni”.

Lecce, prossima sfida

“Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, se non la prima la seconda per organico. E’ una partita difficilissima, perchè il Lecce ha grande qualità, dovremo correre tanto, mettere intensità perchè il Lecce ha qualità tecniche straordinarie”.

Reggina, il lavoro in settimana

“Abbiamo potuto lavorare qualche giorno in più, questo è positivo, così come alcuni calciatori si sono potuti allenare una intera settimana. C’è anche qualche recupero di giocatori che per la prima volta si sono potuti allenare per l’intera settimana intera di allenamento. E’ stato carico di lavoro impegnativo, ma era fondamentale, da questo punto di vista dobbiamo migliorarci sia sotto l’aspetto fisico che mentale quindi l’unica cosa da fare è continuare a lavorare. L’obiettivo principale è presentarsi domani in forma, dobbiamo dovremo riempire partita di grande intensità oltre che di attenzione”.

Soluzioni tattiche diverse

“Possibili soluzioni tattiche diverse, sto ancora valutando ma come dico sempre l’importante è l’interpretazione della partita non il sistema di gioco.

Calciomercato

“Stiamo cercando calciatori con determinate caratteristiche più adatte al nostro gioco”.