Mercato Reggina, il giovane Misiti in prestito al San Luca di Cozza

Movimenti di mercato in uscita anche per il settore giovanile della Reggina. Il San Luca, squadra militante nel girone I della serie D e allenato da Francesco Cozza, ha infatti comunicato ufficialmente sul proprio sito web di aver “ raggiunto l’intesa con la società Reggina 1914 per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Antonino Misiti. Il giovane calciatore si lega ai colori del San Luca fino al 30 giugno 2021”.

Secondo quanto si legge nella nota ufficiale del San Luca, Misiti, nato a Messina il 20 Aprile 2002 “è un calciatore duttile in grado di ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale, sia quello di difensore centrale. A livello calcistico, muove i primi passi nella scuola calcio Messina Sud prima di trasferirsi, a soli otto anni, dall’altra parte dello Stretto per vestire i colori della Reggina 1914. Con gli amaranto ha giocato in tutte le categorie giovanili che hanno permesso al calciatore di crescere e maturare calcisticamente ed umanamente. In questa stagione ha collezionato due presenze con la Reggina Primavera allenata da Gianluca Falsini. Un under “amaranto” alla corte di mister Ciccio Cozza. Benvenuto Nino!”