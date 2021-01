Mercato Reggina, per Gasparetto una richiesta dalla Lega Pro

Nonostante la conferma estiva, arrivata in extremis a dispetto di Bertoncini, Daniele Gasparetto non è riuscito a trovare molto spazio nelle fila amaranto, come testimoniano le sole due presenze da titolare. Per la seconda stagione consecutiva, il difensore centrale è considerato una seconda scelta.

L’addio in questa sessione di mercato è un’ipotesi concreta, e le richieste non dovrebbero mancare, trattandosi oltretutto di un elemento con grande esperienza sia in B che in Lega Pro. Proprio dalla Lega Pro, si registra la prima richiesta concreta: alle porte degli amaranto ha bussato la Sambenedettese, attualmente sesta forza del girone B, a 6 punti dalla capolista Modena.

Il calciatore al momento non sembra convinto in merito ad una possibile destinazione in maglia rossoblù, da capire se la situazione cambierà entro la prossima settimana.

vi.iel.