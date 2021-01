Mercato Reggina: l’Alessandria acquista Mustacchio

L'esterno del Crotone si trasferisce in serie C

E’ stato ad un passo dal vestire l’amaranto in questa sessione di calciomercato, ma l’esterno offensivo Mattia Mustacchio non sarà un calciatore della Reggina (il calciatore ha preferito non allontanarsi da casa). L’Alessandria ha infatti acquistato a titolo definitivo il giocatore dal Crotone: è stata la stessa società calabrese ad ufficializzare il trasferimento con una nota.

“Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912 le prestazioni sportive del calciatore Mattia Mustacchio (classe 1989). A Mattia va un grande ringraziamento per l’esperienza vissuta in rossoblù ed un in bocca al lupo per la sua nuova avventura”.

Buon colpo di mercato per la serie C quello messo a segno dal Ds dei piemontesi Fabio Artico.