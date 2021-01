Mercato Reggina: non solo Dalle Mura, puÃ² arrivare anche Lakicevic

Manovre difensive. La Reggina ha in mano il giovanissimo Christian Dalle Mura, ma oltre al difensore centrale c’è un’ipotesi per la fascia sinistra.

Nel mirino del club dello Stretto infatti, è finito pure il croato Lakicevic. A riportatlo, è la Gazzetta del Sud.

“Il giovane difensore centrale Christian Dalle Mura-si legge-di proprietà della Fiorentina, è ad un passo dal trasferimento in amaranto. Si tratta di un prospetto molto interessante, pronto per la sua prima esperienza da professionista: già in queste ore, si potrebbe chiudere per il prestito. Una pista che potrebbe diventare caldissima, riguarda Ivan Lakicevic (27), terzino destro di origini serbe che ha rescisso col Genoa. Nella scorsa stagione, Lakicevic ha militato in B con la maglia del Venezia”.