Mercato Reggina: dietrofront Mustacchio, si attendono risposte per altri due esterni

“Il colpo di scena invece- si legge su Gazzetta del Sud- è di quelli amari. Era praticamente tutto fatto per l’arrivo di Mattia Mustacchio (31), esterno offensivo in uscita dal Crotone. Accordo di massima già raggiunto fino al 2022, firma e visite mediche programmate per questa settimana: tutto saltato, dal momento che il calciatore ha fatto sapere di voler proseguire la propria carriera al nord, causa alcuni problemi personali. Incassato il “no grazie”, Massimo Taibi andrà alla ricerca di un altro esterno: nel week end dovrebbe arrivare la risposta del Cagliari per Matteo Tramoni (20), ma nell’agenda del ds c’è anche il nome di Mirko Antonucci (21), tornato alla Roma dopo l’esperienza con i portoghesi del Vitoria Setubal”.

Mattia Mustacchio non vestirà la maglia della Reggina. Il giocatore sembrava pronto per essere ufficializzato, ma proprio al momento delle firme c’è stato il dietrofront.

Ultime News

Reggina Reggina, l’organico aggiornato dopo le ultime operazioni 15/01/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Dentro Nicolas e Micovschi, fuori Peli, Lafferty e Mastour. Il totale, porta a 27 calciatori. Questa la situazione in casa amaranto, a -16 dalla chiusura del calciomercato invernale. Dei calciatori non in prestito, Bianchi e...