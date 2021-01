Lecce, rifinitura a Rende in vista della Reggina

Si riparte. Dopo una mini sosta di una settimana, Reggina e Lecce torneranno in campo e lo faranno da rivali al ”Granillo”. Seppur il fischio di inizio della sfida tra calabresi e salentini sia in programma per le 16 di domani, il ‘soggiorno’ del club pugliese in Calabria è iniziato dal pomeriggio di ieri, quando i giallorossi sono partiti alla volta di Rende dopo l’allenamento mattutino e l’intervento in conferenza sugli infortunati da parte di mister Corini.