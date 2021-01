”Una buona squadra ma non ancora una squadra vincente”, Corini ha così definito i suoi, consapevoli di dover lavorare intensamente su determinati aspetti. Poi il riconoscimento al lavoro di Baroni e, ancor prima, a quello di Mimmo Toscano.

Manca sempre meno alla sfida del ”Granillo” tra Reggina e Lecce, in programma domani, sabato 16 gennaio, alle ore 16. Alla vigilia del match, il tecnico dei pugliesi Eugenio Corini ha parlato ai microfoni del club per la consueta conferenza stampa pre-partita, dove ha parlato della sua squadra e degli amaranto.

(VIDEO) Lecce, Corini: ”Grande rispetto per la Reggina. Baroni ha dato un imput importante”

