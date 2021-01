Accadde oggi: al Granillo “notte stellata”, la Reggina ferma l’Inter

Il Granillo offre un colpo d’occhio eccezionale, con la Curva Sud che all’ingresso delle squadre in campo sventola migliaia di bandiere a scacchi bianche e amaranto, accompagnate da cartoncini blu e dallo striscione recitante la frase “ In questa notte stellata, solo una bandiera va sventolata ” (vedi foto). A guidare l’attacco reggino ci sono Nakamura e Bonazzoli, mentre gli ospiti rispondono con il “duo pesante” Vieri-Adriano. I nerazzurri partono fortissimo, nel tentativo di guadagnare terreno sul primo posto, ma trovano sulla loro strada un ottimo Pavarini, che nel primo tempo compie almeno due parate decisive.

15 gennaio 2005, serie A, ultima giornata di andata. In riva allo Stretto, nell’anticipo del sabato, si sfidano due squadre in grande salute: la Reggina di Walter Mazzarri ha ottenuto 10 punti nelle ultime cinque partite, mentre l’Inter di Roberto Mancini, nonostante qualche pareggio di troppo, è ancora imbattuta dall’inizio del torneo.

Ultime News

Reggina Reggina, l’organico aggiornato dopo le ultime operazioni 15/01/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Dentro Nicolas e Micovschi, fuori Peli, Lafferty e Mastour. Il totale, porta a 27 calciatori. Questa la situazione in casa amaranto, a -16 dalla chiusura del calciomercato invernale. Dei calciatori non in prestito, Bianchi e...