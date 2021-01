Dei calciatori non in prestito, Bianchi e Rafael hanno il contratto in scadenza tra cinque mesi. Altri due anni e mezzo di contratto invece, per cinque elementi: si tratta di Cionek, Faty, Marcucci, Menez e Vasic.

Ultime News

Reggina Reggina, l’organico aggiornato dopo le ultime operazioni 15/01/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Dentro Nicolas e Micovschi, fuori Peli, Lafferty e Mastour. Il totale, porta a 27 calciatori. Questa la situazione in casa amaranto, a -16 dalla chiusura del calciomercato invernale. Dei calciatori non in prestito, Bianchi e...