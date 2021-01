Visti da vicino: il Lecce raccontato da Pierpaolo Verri (PianetaLecce.it)

Sei vittorie, otto pareggi e tre sconfitte, per un totale di 26 punti. È questo il bilancio attuale del Lecce di Corini, che sabato 16 gennaio, alle ore 16:00, sfiderà la Reggina al ”Granillo”. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Pierpaolo Verri – collega di PianetaLecce.it – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

L’AVVIO- ”Fino ad ora è stato un girone d’andata a due velocità. Una prima parte nella quale la squadra ha vinto e convinto, e una seconda parte nella quale, invece, ha rallentato il passo. Nel mese di dicembre il Lecce ha raccolto poco, è stato un periodo complicato e ha inciso anche l’assenza di mister Corini, che è stato a lungo lontano dalla squadra a causa della positività al Covid. La squadra attualmente si trova in quel gruppo di formazioni che possono ambire alla Serie A, ma l’impressione è che si sia lasciato qualche punto di troppo per strada”.

CARATTERISTICHE- ”Il Lecce ha un’identità ben definita, pratica il 4-3-1-2 che è un po’ il marchio di fabbrica di Corini, anche se ad inizio campionato ha giocato con il 4-3-3 e in determinati frangenti è stato provato anche il 3-5-2. I giallorossi giocano un calcio propositivo e verticale, creano tanto ma alle volte concedono qualcosa di troppo in fase difensiva. L’impressione complessiva è comunque quella di una squadra molto forte, che con qualche aggiustamento e con l’atteggiamento giusto può ambire alla promozione diretta”.

L’OBIETTIVO- ”In estate la società ha dato il varo a un nuovo progetto tecnico triennale, con Pantaleo Corvino nel ruolo di responsabile dell’area tecnica e mister Corini in panchina. L’obiettivo dichiarato della società è quello di patrimonializzare, investire sui giovani e creare, al tempo stesso, i presupposti per ottenere risultati importanti. Il fatto che ad alcuni dei top player reduci dalla scorsa Serie A si siano affiancati dei giocatori di assoluto livello per il campionato cadetto è un segnale di come la società abbia grandi ambizioni. Finora probabilmente è mancata la continuità nei risultati per agganciare la zona promozione diretta. Nelle ultime cinque partite, ad esempio, il Lecce ha raccolto solo cinque punti, troppo poco per una squadra di vertice”.

IL MERCATO- ”In entrata l’intenzione è quella di puntellare tutti i reparti. In difesa è uscito Rossettini, trasferitosi a titolo definitivo al Padova, mentre in entrata la trattativa maggiormente concreta è quella che porta a Pisacane del Cagliari, una pista che tuttavia sembrerebbe essersi raffreddata nelle ultime ore. A centrocampo si cerca una mezzala con caratteristiche prettamente difensive. Per il momento Corvino sta lavorando a un colpo in prospettiva ed è sulle tracce di Hjumland, centrocampista della nazionale Under 21 danese. Per quanto riguarda l’attacco molto dipenderà dalle uscite. Falco ha una clausola da 1,5 milioni di euro e in Serie A ha molti estimatori. Pettinari ha trovato poco spazio finora ed è molto ambito in serie cadetta. La società è pronta a far fronte alle loro eventuali cessioni acquistando calciatori funzionali al progetto tecnico. Un nome caldo è quello di Vecchia, attaccante svedese di origini italiane che è reduce da un’ottima stagione nel massimo campionato in Svezia”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”I punti di forza sono l’attacco molto prolifico e le qualità dei singoli. I 31 gol segnati sono un dato statistico importante che dà l’idea del potenziale offensivo della squadra. Il punto debole è la fase difensiva. Lo stesso Corini nelle scorse settimane ha dichiarato che per diventare una squadra vincente il Lecce dovrà lavorare per acquisire maggiore solidità sotto questo aspetto”.

INDISPONIBILI- ”Il Lecce è in ritiro sin dalla ripresa degli allenamenti successiva alla sosta. Stanno svolgendo lavoro differenziato i vari Felici, Rodriguez, Paganini e Calderoni. Sono tornati ad allenarsi in gruppo Falco e Adjapong, mentre nella seduta di ieri si è fermato Majer. Dall’eventuale recupero di Calderoni e Adjapong dipenderanno alcune scelte sull’undici iniziale contro la Reggina, soprattutto con riferimento alla composizione della linea difensiva. La squadra si trasferirà a Reggio Calabria oggi, giovedì, dunque fino a sabato Corini avrà del tempo a disposizione per operare le opportune valutazioni”.

a.c.