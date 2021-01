Verso Reggina-Lecce, Corini: ”Majer con noi, valuteremo. Su Falco e Pettinari…”

A Reggio Calabria con otto assenti più un grande dubbio. Si presenta così Eugenio Corini all’anti vigilia della sfida con la Reggina, valida per la 18^ giornata di campionato ed in programma sabato alle 16. Il tecnico dei giallorossi perde dei pezzi – alcuni più pregiati di altri – e spera in un recupero in extremis del centrocampista Zan Majer, fermatosi durante l’allenamento di ieri.

Il 28enne sloveno è comunque partito insieme alla squadra alla volta della Calabria, al contrario degli indisponibili Felici, Lo Faso, Paganini e Rodriguez e dei non convocati Borbei, Falco, Pettinari e Pierno. A fare il punto della situazione su parte di essi è stato lo stesso Corini, che in seguito all’allenamento odierno ha spiegato le posizioni di cinque calciatori.

SU MAJER- ”L’esame strumentale ha certificato il piccolo problema al collaterale. Il ragazzo è dolente e stamattina ha fatto lavoro differenziato, ma lo portiamo comunque con noi e valuteremo se riuscirà a recuperare e mettersi a disposizione”.

SU PAGANINI E RODRIGUEZ- ”Per quanto riguarda il primo, ci riserviamo di rivalutarlo la settimana, sta avendo un’evoluzione positiva dopo l’infortunio ma non abbiamo ancora un’idea precisa di quando possa tornare a disposizione della squadra. Sul secondo, abbiamo la percezione che possa tornare per la prossima partita contro l’Empoli”.

SU FALCO E PETTINARI- ”Hanno iniziato a lavorare con la squadra da pochissimo ma hanno riferito allo staff medico di avere ancora qualche piccolo fastidio. Cercheremo di capire se potranno rientrare lunedì”.