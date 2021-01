UFFICIALE- Reggina, Mastour passa al Carpi: la foto della firma

La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver perfezionato l’accordo per portare in biancorosso, con la formula del prestito, il trequartista della Reggina Hachim Mastour (’98).

Dopo Peli e Lafferty, è quello di Hachim Mastour il terzo movimento in uscita del mercato invernale della Reggina. Il trequartista italo marocchino, infatti, si è trasferito al Carpi, in Serie C, con la formula del prestito fino al termine della stagione. Di seguito, la nota stampa del club emiliano con in allegato la foto della firma:

Il calciatore di proprietà degli amaranto proseguirà la stagione in Serie C

Ultime News