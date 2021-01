Reggina, le ultime in vista del Lecce: El Tanque c’Ã¨…

Prosegue il lavoro degli amaranto, in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce. Nel report diffuso dal club, non vi è alcun riferimento a Lorenzo Crisetig (qualora non dovesse rientrare per il match coi salentini, il numero 8 recupererà per la trasferta di Frosinone), mentre le buone notizie arrivano da German Denis, completamente recuperato.

