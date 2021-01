Mercato Reggina, nuova pista per la cessione di Vasic

Potrebbe essere ancora in Italia il futuro di Nikola Vasic. L’attaccante svedese, arrivato a Settembre alla Reggina, sembra non rientrare più nei piani della società amaranto che, vista anche la sua collocazione nella lista over, sta cercando di trovare una soluzione per la cessione. Dopo l’interesse mostrato da alcune società maltesi, adesso per Vasic si apre una nuova pista concreta, nel campionato di serie C: il Piacenza, infatti, avrebbe mostrato interesse per il classe 1991 ritenuto l’uomo giusto per rinforzare il reparto offensivo degli emiliani, in piena lotta per non retrocedere (terz’ultimo posto in classifica. Vasic ha manifestato alla Reggina la volontà di tornare in Svezia, dove però il campionato riprende in Primavera: un problema temporale di non poco conto, visto che la Reggina avrebbe necessità di liberare una casella over entro la fine di questa sessione di mercato.

