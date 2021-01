Mercato Reggina: cessione Rolando, c’Ã¨ l’accordo tra gli amaranto ed il Bari

“Dopo il dietrofront dell’Alessandria- si legge-Reggina e Bari hanno trovato un accordo per il prestito fino a giugno di Gabriele Rolando (25). Per convincere l’esterno destro, che come detto spinge per una soluzione definitiva, l’accordo prevederà l’obbligo di riscatto, qualora i pugliesi raggiungessero la serie B”.

L’avventura di Gabriele Rolando in riva allo Stretto, si può ormai considerare agli sgoccioli. Il calciatore non rientra nei “nuovi” piani tecnico-societari, la sua cessione è imminente.

