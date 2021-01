Mercato Reggina: abbandonata la pista Males, in agenda altri due giovani

“Nella giornata di ieri- si legge su Gazzetta del Sud -Massimo Taibi ha nuovamente incontrato l’Inter, per parlare del prestito del giovane attaccante Darian Males (19): pista abbandonata una volta per tutte, in quanto il diretto interessato preferisce un’esperienza all’estero. Nell’agenda del ds amaranto, c’è anche Elia Petrelli (19), punta che il Genoa sta per acquistare dalla Juventus. Il ragazzo, autore di 5 reti in 14 presenze con l’Under 23 bianconera, al momento è solo un’idea, nelle prossime ore si capirà se potrà nascere o meno una trattativa vera e propria con i liguri. Da monitorare anche la strada che porta a Matteo Tramoni (20), esterno offensivo di proprietà del Cagliari”.

Ultime News