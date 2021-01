“Dopo l’arrivo di Nicolas- si legge- la Reggina stringe per rinforzare ulteriormente i ranghi del pacchetto arretrato. Il club dello Stretto è in pressing per Christian Dalle Mura, giovanissimo difensore centrale di proprietà della Fiorentina, che dalla scorsa stagione è entrato in orbita prima squadra. Il classe 2002, dopo la trafila nelle giovanili viola, è pronto per la sua prima esperienza nel mondo dei professionisti. Trattativa nata nella giornata di oggi, domani potrebbe arrivare la fumata bianca sulla base del prestito secco fino a giugno”.

Gazzetta del Sud: Reggina, fumata bianca in arrivo per un giovane della Fiorentina

