Serie B, gli arbitri: Reggina-Lecce affidata a Volpi

E’ Manuel Volpi della sezione di Arezzo, l’arbitro designato per dirigere la sfida tra Reggina e Lecce, in programma sabato pomeriggio al Granillo e valida per la 18^ giornata. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dai guardalinee Pietro Dei Giudici di Latina e Marco Trinchieri di Milano.

