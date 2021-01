Reggina-Lecce, i convocati di Corini: Lucioni c’Ã¨, due assenze pesanti

Già in viaggio. Il Lecce è partito questa mattina alla volta di Reggio Calabria, mister Corini ha diramato la lista dei 21 convocati per la trasferta in terra calabrese. I salentini potranno contare nuovamente su Lucioni, ex della sfida, mentre i calciatori che mancheranno all’appello sono otto. Tra le esclusioni, spiccano quelle di Falco, altro ex della partita di sabato, e Pettinari: entrambi i calciatori, in odore di trasferimento, non sono stati convocati per scelta tecnica.

Di seguito, la lista diramata dai giallorossi.

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito,

Difensori: Adjapong, Calderoni, Dermaku, Gallo, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Zuta.

Centrocampisti: Bjorkengren, Henderson, Listovski, Majer, Maselli, Tachtsidis.

Attaccanti: Coda, Dubickas, Mancosu, Stepinski,

Indisponibili: Felici, Lo Faso, Paganini, Rodriguez. Non convocati: Borbei, Falco, Pettinari, Pierno.