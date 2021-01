Verso Reggina-Lecce, Corini ritrova Lucioni

L'ex difensore amaranto torna a sfidare la sua ex squadra in seguito alla squalifica rimediata

Ritorno da…ex. Giusto in tempo per affrontare la sua ex squadra, Fabio Lucioni torna a disposizione di mister Corini dopo aver scontato la squalifica subita in occasione dell’ultima gara dell’anno al ”Tombolato” di Cittadella, arrivata per via di un pesantissimo cartellino giallo che, da diffidato, gli è costato il turno di stop contro il Monza.

Il centrale 33enne, che fino all’ultima sfida era stato sempre presente in campo (e per tutti i 90′) in questa prima parte di campionato, torna in tempo per la trasferta di Reggio Calabria, città in cui ha vissuto nelle stagioni 2012/13 e 2013/14, militando nella Reggina nell’ultimo biennio degli amaranto nella serie cadetta (prima della retrocessione in Lega Pro ed il fallimento).

L’esperto difensore giallorosso, totem della difesa salentina, tornerà dunque al centro del quartetto difensivo che sarà schierato davanti a Gabriel, riprendendosi quel posto da titolare ricoperto da Dermaku durante la sua assenza nella sfida contro i brianzoli di Brocchi.

Credit Photo: Maurizio Laganà